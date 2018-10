Markus Dietrich - Wasser Farb Ströme

Am kommenden Donnerstag, 18. Oktober 2018 wird in der Alten Seifenfabrik die neue Ausstellung "Wasser Farb Ströme" von Markus Dietrich eröffnet.

Wasser ist wahrscheinlich eines der häufigsten Themen in der Malerei. Was macht diese Faszination von Wasser aus? Es ist das ständig wechselnde Licht, das Changieren der Farben, das Wasser als Spiegel für alle Arten von Stimmungen, das uns anzieht. Wasser ist farblos und trotzdem in so vielen Facetten wahrnehmbar.