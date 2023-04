Marktzeit in Koblach

Am kommenden Samstag, 29. April findet beim Sportgelände der alljährliche Gartenmarkt statt.

Koblach . Bereits zum achten Mal veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Koblach am kommenden Wochenende den beliebten Gartenmarkt und freut sich bei jeder Witterung auf zahlreiche Besucher.

Zahlreiche Anbieter werden auch in diesem Jahr wieder mit Jungpflanzen. Setzlingen und Gartendekorationsartikeln vor Ort sein. Dazu gibt es wiederum zahlreiche Raritäten und Spezialitäten von schon fast vergessenen oder neu entdeckten Gemüsesorten und Kräutern von den regionalen Bio-Gärtnern. Neben einem vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angebot ist auch für das leibliche Wohl während des Marktes bestens gesorgt.

Während in der OGV-Weinlounge auf die großen Besucher ein gutes Achtele wartet, steht auch für kleine Bastler ein spezielles Highlight auf dem Programm: der OGV Koblach wird gegen einen kleinen Materialbeitrag mit den Kindern Nistkästen bauen, welche anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen. Der Eintritt zum Gartenmarkt am Koblacher Sportgelände (vis a vis Kegelsportcenter) ist wie immer frei und los geht es am Samstag bei jeder Witterung um 9 Uhr. Die Stände haben bis 16 Uhr geöffnet und der OGV Koblach freut sich über zahlreiche Gäste aus dem 4-Ländereck. MIMA