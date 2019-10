Markttreiben in der Neustadt

Töpfer- und Kunsthandwerksmarkt feierte neunte Auflage an neuer Position.

FELDKIRCH Töpfer- und Kunsthandwerksbegeisterte kamen vergangenes Wochenende voll auf ihre Kosten. In der Feldkircher Innenstadt wurde zum beliebten Markttreiben geladen. Die Töpferei Güttinger aus Isny sind Organisatoren, allen voran Bettina Güttinger-Merk – sie freut sich der Montfortstadt einen Besuch abzustatten. Rund 20 Töpfereien und Handwerker boten dort ihre hochwertigen selbstgemachten Waren an. Dabei warebn Töpfer, ein Besenbinder, Schmuckhersteller, Edles aus Walk, Drechsler, Seifensieder und Unikate aus Stein und Metall. Erstmals war der zweitägige Markt in der Neustadt. ETU