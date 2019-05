Markttreiben: Göfis startet in den Frühling

„goma“ verwandelte bugo-Platz zum Frühlingsmarkt.

Der Verein besitzt über 90 zahlende Mitglieder. Rückblickend stellt Initiator Richard Sonderegger fest, dass der einst ganz klein gestartete Göfner Dorfmarkt sich zu einem Ereignis in Göfis entwickelt hat, welcher Treffpunkt für viele Göfner darstellt. Qualität steht vor Quantität – das war auch Ergebnis des im letzten Jahr stattgefundenen Prozesses zur Festlegung einer Entwicklungsstrategie für den Göfner Dorfmarkt, zu welchem man Roland Loacker als Projektleiter gewinnen konnte. Ebenso hat man sich in diesem Prozess entschieden, dem Markt ein neues Erscheinungsbild, neues Logo und einen neuen Namen zu geben – „goma – Göfner Markt“, soll er von nun an heißen.