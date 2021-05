Marktplatz wird zur Pumptrack-Bahn

Von Samstag, 22., bis Montag, 31. Mai, verwandelt sich der Rankweiler Marktplatz anlässlich des Weltspieltags in eine Pumptrack-Bahn.

Eine ganze Woche lang stehen im Rankweiler Zentrum Spiel- und Bewegungsfreude im Mittelpunkt: Am Marktplatz wird nämlich eine Pumptrack-Bahn – also eine Art BMX-Strecke mit Wellen – aufgebaut. Die Bahn kann mit Rad, Scooter, Skateboard, Inlineskates, Rollschuhen und Laufrad befahren werden. Die Geschwindigkeit bleibt dabei alleine durch den Körperdruck (pumping) aufrecht. Je schneller die Fahrer*innen unterwegs sind, desto schwieriger wird das Halten der Fahrlinie.

Alle ab drei Jahren sind recht herzlich eingeladen, diesen Freizeitspaß von Samstag, 22. Mai, bis Montag, 31. Mai am Marktplatz Rankweil auszuprobieren. Die Öffnungszeiten der Pumptrack-Anlage sind Veranstaltungskalender auf www.rankweil.at einsehbar. Die Benutzung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einzige Pflicht: Das Tragen eines Helms und die Einhaltung der Covid-19-Vorgaben. Besonders herzlich eingeladen sind Väter und Großväter, im Rahmen der Aktion „Mit Vätern unterwegs“ an zwei eigens organisierten Terminen teilzunehmen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.rankweil.at/mitvaeternunterwegs .

Anlass für die Installation der Pumptrackbahn ist der internationale Weltspieltag am 28. Mai, mit dem die UN-Kinderrechtskonvention auf das Recht auf Spiel aufmerksam machen möchte. In der Marktgemeinde Rankweil findet der Weltspieltag seit vielen Jahren mit verschiedenen Aktionen und Angeboten statt. Er ist einer von vielen Bausteinen, mit denen die Marktgemeinde Rankweil ihrer Auszeichnung als familienfreundlichste Gemeinde Vorarlbergs nachkommt.

Öffnungszeiten Pumptrackbahn am Marktplatz Rankweil

_ Sa, 22. Mai: 13 bis 21 Uhr

_ So, 23. Mai: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 21 Uhr

_ Mo, 24. Mai, 10 bis 12 Uhr und 13 bis 21 Uhr

_ Di, 25. Mai, 17 bis 21 Uhr

_ DO, 27.Mai, 17 – 21 Uhr

_ Fr, 28. Mai, 13 bis 21 Uhr

_ Sa, 29. Mai, 13 bis 21 Uhr

_ So, 30. Mai, 10 bis 12 und 13 bis 21 Uhr

_ Mo, 31. Mai, 17 bis 21 Uhr