Marktgemeinde setzt auf Sicherheit

Mit der neuen Mittelinsel als Querungshilfe über die Hohenemserstraße gibt es ein Stück mehr Sicherheit.

Lustenau. Im Bereich Spar König/Eni Tankstelle sorgt eine neue Querungshilfe in Form einer Mittelinsel auf der Hohenemserstraße für ein sicheres Überqueren der Straße. Die Hohenemserstraße ist an dieser Stelle vor dem Kreisverkehr Engel sehr breit und weitete sich in drei Fahrbahnbreiten aus. Für den Fußgänger bestand, beim Überqueren dieses breiten und stark frequentierten Straßenstückes bei Rückstau vom Kreisverkehr Engel eine erhebliche Gefahr, da Autos am Stau vorbei links in den Parkplatz des Sparmarktes einbogen.