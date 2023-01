Marktgemeinde Rankweil lud zum Neujahrsempfang

Am Freitag, 13. Jänner, lud die Marktgemeinde Rankweil nach einer rund dreijährigen Pause ihre Mitarbeiter*innen zum traditionellen Neujahrsempfang.

Rund 170 Mitarbeitende waren der Einladung in den Vinomnasaal gefolgt. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall eröffnete den Abend und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Leistung. Auch Amtsleiter Christian Breuß hieß die Mitarbeiterschaft im neuen Jahr willkommen und gab einen Überblick über die Personalentwicklung in der Gemeinde, in der aktuell 270 Mitarbeiter*innen in Teil- und Vollzeit beschäftigt sind – ein Großteil davon in den Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen (121), gefolgt vom Rathaus und der Musikschule bis hin zum Bauhof mit 18 Mitarbeitenden. Das Wohl dieser Mitarbeiter*innen gelte es, im Auge zu behalten – insbesondere angesichts eines sehr dynamischen Arbeitsmarktes, verdeutlichte Andreas Eisenhut als Obmann der Personalvertretung.