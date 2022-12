Marktgemeinde erwirbt Gasthof Kreuz für Zentrumsentwicklung

Die Gemeindevertretung Frastanz hat den Ankauf des über 2.000 Quadratmeter großen Grundstücks samt Gasthof Kreuz am 1. Dezember 2022 zum vereinbarten Kaufpreis von 2,8 Millionen Euro einstimmig beschlossen.

Der traditionsreiche Gasthof im Frastanzer Ortszentrum ist mit seiner gutbürgerlichen Küche und seinem Gastgarten Anziehungspunkt für Genießer aus der ganzen Region. Vor allem aber ist „s’Krüz“ seit jeher DER Treffpunkt für die Frastanzer:innen und damit „ein wesentlicher Baustein der sozialen Nahversorgung in unserer Gemeinde“, wie es Bürgermeister Gohm in der Gemeindevertretungssitzung formulierte.

Darüber hinaus hat diese Liegenschaft auch eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung des Ortskerns in den nächsten Jahren: So steht es auch im Konzept der Zentrumsentwicklung, das seit 2011 in Zusammenarbeit von engagierten Bürger:innen, Fachleuten, einer Frastanzer Architektengruppe und der Politik erarbeitet worden ist. Das Gasthaus Kreuz samt Gastgarten, darüber herrschte während der gesamten mehrjährigen Grundsatzdiskussion immer Einigkeit, soll am bestehenden Ort erhalten bleiben.