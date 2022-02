Marksteiner und Co. wollen zweimal in 24 Stunden siegen

In der Meisterschaft und im ÖHB-Cup genießt SSV Dornbirn/Schoren gegen Wiener Neustadt Heimrecht.

Im Nachtragsspiel des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA hat der SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr) das Fusionsteam aus Wr. Neustadt/ Vöslau zu Gast. Gleich am Sonntagabend steigt die ebenfalls noch ausständige Achtelfinalpartie im ÖHB-Cup gegen die Niederösterreicherinnen.

Gleich zwei Heimspiele gegen JAGS WV stehen für den SSV Dornbirn Schoren am Wochenende in der Messehalle auf dem Programm. Am Samstag muss der Tabellenneunte im Nachtragsspiel der WHA MEISTERLIGA gegen die fünftplatzierten Niederösterreicherinnen ran.

Für Cheftrainer Emanuel Ditzer ist Wiedergutmachung für die 22:29-Niederlage bei den BT Füchsen am vergangenen Wochenende angesagt. „Vor allem in der Deckung müssen wir deutlich aggressiver zu Werke gehen und schneller auf unser Konterspiel umschalten. Nur so kommen wir mit der ersten und zweiten Welle zu relativ einfachen und schnellen Toren“, so der 45-Jährige.