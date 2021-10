Marksteiner und Co. verlieren in Graz klar

Der SSV Dornbirn Schoren muss sich in der vierten Runde der WHA Meisterliga bei Graz mit 26:31 (11:16) geschlagen geben

Doch etliche technische Fehler und Abschlussschwächen luden die Grazerinnen zu schnellen Kontern und vier Toren in Serie ein. In der 12. Minute nahm Cheftrainer Emanuel Ditzer beim 3:5-Rückstand früh sein erstes Timeout.

Nach dem Seitenwechsel pendelte sich der Rückstand zwischen vier und sechs Toren ein. Die Partie war früh entschieden, Graz feierte den ersten Saisonsieg. Für Dornbirn war es nach vier Runden die zweite Niederlage. „Wir haben in kaum einer Phase zu unserem Spiel gefunden. Es war eine desolate Leistung. So kann man nicht gewinnen. Jetzt haben wir drei Wochen Pause. In dieser Zeit müssen wir noch einiges verbessern“, kündige SSV-Coach Emanuel Ditzer nach dem 26:31 in Graz an.