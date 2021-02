Marksteiner: "Feldkirch ist im Derby Favorit"

SSV Dornbirn/Schoren muss im Prestigeduell gegen BW Feldkirch viele Stammspielerinnen vorgeben

Diesen Samstag um 15 Uhr kommt es im VKW-Derby zum zweiten Aufeinandertreffen mit Feldkirch. Das Spiel findet in einer Doppelveranstaltung mit dem HC Hard in der Harder Halle am See statt.