Markise fing Feuer: Feuerwehreinsatz in Feldkirch

Am Freitagabend kam es auf einem Balkon in der Mutterstraße in Feldkirch zu einem Brand einer Markise.

Am Freitag, kurz nach halb fünf, hatte eine Markise eines Balkons Feuer gefangen. Drei Feuerwehren rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.