Markenprozess des Landes

Ein breit gefächertes Aufgabenfeld für die Identitätsfindung der Voralberger wurde vorgestellt

Es ist ein sehr umfangreiches Thema, die Marke Vorarlberg. Dieser Prozess wurde von der Landesregierung an die Firma Brand Trust in Auftrag gegeben, um die Marke Vorarlberg zu kreieren und das Wir-Gefühl im Land zu stärken. Doch von außen lässt sich diese Marke nicht einfach so erfinden und Identitätsgefühl stiften, deshalb wurde ein 30köpfiges Team aus Vorarlbergern aller sozialer Schichten und verschiedenen Alters gegründet, die sich mit gesellschaftsrelevanten Themen, auseinandersetzen.

So waren neben Wirtschaftsbossen auch Studenten oder im Sozialbereich tätige Menschen sowie Arbeiter mit in diesem Team. Der Prozess wurde interessierten Zuhörern am vergangenen Donnerstag Abend im Illwerke Zentrum in Vandans vorgestellt. Für Lacher sorgte ein kleines Missgeschick der Technik, denn nach der virtuellen Einspielung der Ansprache des Landeshauptmanns fiel just danach beim Energierversorger Illwerke der Strom aus, was für viel Heiterkeit bei den zahlreichen Besuchern sorgte.