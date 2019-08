Mario Hartmann aus Sulz ist einziger Einwohner einer vergessenen Stadt in Australien

"Der letzte Bewohner Wittenooms". So lautet der Titel einer Pro7 Galileo-Sendung über eine "vergessene Stadt in Australien", die zu den verseuchtesten Orte der Welt gehört. Nur einen Einwohner gibt es dort noch: Mario Hartmann aus Sulz.

Für die Pro7-Sendung reiste Reporter Raphael in die australische Stadt Wittenoom und erkundete die Geisterstadt, die aufgrund einer Asbest-Verseuchung unbewohnbar ist. Unbewohnbar? Nicht ganz, denn ein Mensch lebt noch dort: Mario Hartmann aus Sulz in Vorarlberg. Die Erstausstrahlung der Sendung war bereits im April 2019, jetzt zeigte der Sender die Reportage noch einmal.

Hartmann genießt Leben in verseuchtem Gebiet

Der Vorarlberger lebt schon fast 30 Jahre lang in Wittenoom. In einem Interview für die Gemeindezeitung "Sulner Leaba" gab er an wegen des schlechten Wetters und des Arbeitsstresses ausgewandert zu sein. Er kam nachdem die Mine schon geschlossen war und verdiente sich sein Geld als Känguru-Jäger. Heute misst er zwei Mal täglich Daten über das Wetter ab und schickt die Informationen für Prognosen weiter. Damit verdient er 850 Australische Dollar (rund 765 Euro) pro Monat.