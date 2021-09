Marienkapelle als Ort der Begegnung

Kapelle an der Vorderen Achmühle war am „Tag des Denkmals“ Ort der Begegnung.

Dornbirn. Nach dem Motto: „Kunst oder Krempel“ nutzten zahlreiche Besucher am Sonntag den „Tag des Denkmals“ und brachten historische Gegenstände zur Kapelle an der Vorderen Achmühle mit. Eine Dame holte gleich mehrere religiöse Bilder aus der Tasche. Ein Herr kam mit einer antiken Christusfigur vorbei. Auch ein nicht alltäglicher Rosenkranz in beachtlicher Größe aus Omas Zeiten fand Beachtung, den Adriane und Günter König als direkte Nachbarn der Kapelle mitgebracht haben. Vom Dachboden oder einem gut verwahrten Plätzchen hervorgeholt, vorsichtig gesäubert, ließen die Besucher ihre Mitbringsel von einem Experten begutachten. Am Vormittag war es Othmar Lässer von der Diözese, der die Gegenstände, darunter auch Gebetbücher, mit seiner Fachkenntnis unter die Lupe nahm. Am Nachmittag warf Nicole Mayer als Restauratorin einen professionellen Blick auf die Utensilien.