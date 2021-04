„MARIE“ tanzt in Bludenz

Bludenz. Am 22. und 23. April folgen gleich zwei kulturelle Highlights in der Remise Bludenz aufeinander: Drei steirische Künstler laufen von Graz nach Bludenz, um nach langer Pause endlich wieder auftreten zu können und

die Hit-Pop-Band ALLE ACHTUNG präsentiert ihre neue Single „SONO IL DESTINO“.

Am Freitag, 23. April um 18 Uhr steht die fünfköpfige Pop-Band „ALLE ACHTUNG“ auf der Bühne in der Remise Bludenz. Nachdem Sie die Charts mit ihrem Hit „MARIE“ gestürmt haben sind sie nun mit ihrer neuen Single in Bludenz. 12 Millionen Streams, einer Platin-Auszeichnung in Österreich und zahlreiche Auftritten in TV-Shows, sprechen für sich. Im Februar erschien ein neuer Song mit dem verheißungsvollen Titel „SONO IL DESTINO“. Die Band bleibt ihrem prägnanten Sound zwischen Pop und Rock treu und liefert mit „SONO IL DESTINO“ den nächsten Ohrwurm mit einer tollen Geschichte.

Zu Fuß von Graz nach Bludenz

Derzeit sind in Österreich nur in Vorarlberg Live-Auftritte möglich, und Live-Auftritte sind nicht nur das Leben von Martin Kosch, Michael Großschädl und Paul Sommersguter, sondern auch ihre einzige Form des selbstbestimmten Einkommens und ihre Leidenschaft. Daher brechen die drei Künstler zu einer ambitionierten Expedition auf, um nach mehr als 550 Kilometern zu Fuß von Graz über viele geschlossene Kulturzentren nach Vorarlberg zu kommen und dort, am 22. April um 18 Uhr in der Remise Bludenz, gemeinsam vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Gestartetn sind die drei steirischen Musketiere Martin Kosch (Kabarettist), Michael Großschädl (Musikkabarettist und Schauspieler) und Paul Sommersguter (Zauberkünstler) am Gründonnerstag, 1. April 2021. Und das war kein Aprilscherz.

„Wir freuen uns dem Publikum wieder zwei tolle Highlights in der Remise Corona-konform anbieten zu können. Vor allem ist es ein tolles und sehr starkes Zeichen für Vorarlberg und Bludenz, wenn Künstler sogar zu Fuß den Weg in den Westen antreten, um nach einer so langen Zeit wieder auftreten zu können. Auf dass die Lage so bleibt und wir weiterhin Kultur genießen können“, freut sich Kulturstadtrat Cenk Dogan.

Fact Box:

April 2021

Der lange Weg zur Bühne

18 Uhr | Musikalisches Kabarett mit Zaubereinlagen

Eintritt: € 20,- / € 18,-

Mehr Infos zum Fußmarsch der drei Künstler unter: https://derlangeweg.at/ April 2021

Alle Achtung

18 Uhr | Konzert

Eintritt: € 20,- / € 18,-

Tickets unter: www.laendleticket.com