Marie Huber und Co. verlieren zum dritten Mal

21:24-Heimniederlage der SSV Dornbirn/Schoren gegen "Füchse"

Dritte Niederlage in Folge für die SSV Dornbirn/Schoren Mannschaft. Im Heimspiel gegen "Füchse" verlieren Marie Huber und Co. mit 21:24. Nach dem Auftaktsieg in Wiener Neustadt gab es für die stark ersatzgeschwächten Dornbirnerinnen erneut keine Punkte. Sie sind in der Tabelle Vorletzter.