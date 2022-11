Mariahilf – Stadtteil mit Herz

Am Samstag, 12. November werden die Ergebnisse der großen herz.com-Umfrage von 9 bis 12 Uhr in der SOB Schule Bregenz präsentiert.

„herz.com möchte Mariahilf zu einem Stadtteil mit Herz gestalten, indem die Menschen füreinander da sind“, erläutert Projektkoordinatorin Sandra Küng von der Caritas Vorarlberg in wenigen Worten die Absicht, die hinter dem neuen Projekt steckt. „Wir möchten mit herz.com die Menschen berühren und aufzeigen, wie wertvoll und bereichernd es ist, in einem Stadtteil zu leben, in dem die Menschen aufeinander schauen.“ Dazu nutzten viele die Chance sich im Rahmen von der herz.com-Umfrage aktiv an der Entwicklung des Stadtteils zu beteiligen und schickten die ausgefüllten Bögen, die im Juli verteilt wurden, zurück.

Nun werden die Ergebnisse dieser Umfrage am Samstag, 12. November, ab 9 Uhr in der SOB Schule Bregenz präsentiert: Welche Bedürfnisse haben die Menschen in Mariahilf? Welche Sorgen und Nöte beschäftigen sie? Was möchten sie verändern? Welche neuen Angebote wünschen sie sich? „Darüber und über die nächsten Schritte kommen wir bei der Präsentation ins Gespräch“, freut sich Sandra Küng auf einen regen Austausch mit allen, denen Mariahilf auch am Herzen liegt. Neben zielgerechten Angeboten, die auf Grundlage der Befragung umgesetzt werden, sind es auch com.botschafter*innen, die die Menschen im Stadtteil Mariahilf zusammenbringen. „Dazu braucht es oft nicht viel, es reicht, aufmerksam zu sein und für andere einzustehen“, sagt Sandra Küng. „Neugierig geworden? Zur Präsentation sind alle recht herzlich eingeladen.“