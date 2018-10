Maria Stern ein Hort der Ruhe und des Gebets

Erstmals Tag der offenen Tür im Kloster Gwiggen.

Hohenweiler. War das Hauptgebäude am Dorfeingang von Hohenweiler früher zuerst ein privates Schlösschen, später ein Gasthaus und eine Brauerei, so ist dort bereits seit 1856 klösterlicher Friede beheimatet. Das Leben der derzeit 16 Ordensschwestern der Zisterzienserinnenabtei, ist dabei ganz auf das lateinische Motto „Ora et labora“, zu Deutsch „Bete und Arbeite“ ganz in benediktinischer Tradition, denn darauf beruft sich das Kloster, ausgerichtet. Die Schwestern erwirtschaften ihr Leben nur mit ihrer eigener Hände Arbeit. Neben eigenem Obst- und Gemüseanbau verwaltet das Kloster rund 25 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und 25 Hektar Wald. Im Kloster befindet sich zudem ein Beherbergungsbetrieb mit 20 Betten und eine eigene Stickerei, wo Priestergewänder gefertigt werden. Frauen, die sich nach mehrjähriger Probezeit der Kandidatur und dem Noviziat, mittels der feierlichen Profess für ein Leben im Kloster entscheiden, binden sich ein Leben lang an ihr Kloster, aufgrund des herrschenden Prinzips der „stabilitas loci“ (zu Deutsch: Ortsgebundenheit) muss wenigstens keine Versetzung befürchtet werden. Der Tagesablauf ist dabei streng geregelt und besteht aus einer Mischung von vorher angesprochenem Gebet, verschiedenen Arbeiten und den gemeinsamen Mahlzeiten. Das Kloster verfügt aber auch über einen Fernseher, der läuft aber nur zweimal im Jahr, anlässlich des päpstlichen Segens zu Weihnachten und Ostern. Jede Schwester verfügt auch über 16 Urlaubstage pro Jahr, nur an diesen darf sie das Kloster ohne vorherige Absprache verlassen.