Maria in Spielberg: "Habe natürlich einen Favoriten"

Model und Influencerin Maria Maksimovic aus Dornbirn sieht sich heute das Formel 1-Rennen live in Spielberg an. VOL.AT erzählt Sie, für wen Sie die Daumen drückt.

Die Dornbirnerin ist gerade in Spielberg und sieht sich heute das Formel 1-Rennen an. Auch das gestrige Qualifying hat sie nicht ausgelassen. Für wen Maria beim Großen Preis von Österreich die Daumen drückt? "Mein persönlicher Favorit ist Max Verstappen! Ich denke, dass er das Rennen heute gewinnen wird", so die Influencerin.