Marco Rossi geht zu den Minnesota Wild

Marco Rossi ist an neunter Stelle des NHL Drafts von den Minnesota Wild gezogen worden.

Rossi ist der erste Österreicher seit Michael Grabner und Andreas Nödl 2006, der von einem NHL-Club gedraftet wurde. Höher als der Center ist nur Thomas Vanek gedraftet worden, der 2003 von den Buffalo Sabres an Nummer fünf gewählt worden war.

Dritter Österreicher der "Wild"

Der 19-jährige Marco Rossi ist nicht der erste Österreicher, der für die MInnesota Wild spielen wird. Von 2014 bis 2016 schnürte bereits Thomas Vanek seine Schlittschuhe für das Team aus Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota. Chritsoph Brandner hat in der Saison 2002/03 für Minnesota gespielt.

Nicht Ottawa oder Buffalo

Rossi wurde damit später gezogen, als viele Beobachter im Vorfeld spekuliert hatten. Die Ottawa Senators hatten sich mit ihren beiden Picks an dritter und fünfter Stelle nicht für Rossi entschieden, der in der OHL für die Ottawa 67's gespielt hatte. Die Buffalo Sabres mit Head Coach und VEU-Feldkirch-Legende Ralph Krüger hatten an achter Stelle ebenfalls die Chance Rossi zu wählen, entschieden sich aber für dessen Teamkollegen Jack Quinn.