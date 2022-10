Marco Rossi: Eigene Doku über seinen Weg in die NHL

Die Minnesota Wild veröffentlichen eine umfangreiche Dokumentation über die bisherige Laufbahn des Rankweiler Eishockey-Supertalents.

"Becoming A Wild" lautet der Titel der rund 23- minütigen Produktion, die sich detailliert dem Werdegang des Jung-Profis der NHL-Mannschaft aus Minnesota widmet. Vater Michael und die ganze Familie, sowie viele Wegbegleiter und Trainer, geben intime Einblicke in die Kinderstube des Rankweiler Centers und wieso ihm der Eishockeysport quasi in die Wiege gelegt wurde.