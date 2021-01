Marcel Hirscher ist begeistert von Slalom-Ass Manuel Feller

Manuel Feller ist der Führende im Slalom-Weltcup und Sieger des ersten Slaloms in der Flachau. Legende Marcel Hirscher traut dem Shooting-Star auch heute viel zu. Der 2. Flachau-Slalom jetzt live.

Der erste Weltcup-Sieg von Manuel Feller beim Slalom in Flachau hat auch bei Marcel Hirscher für Zungenschnalzen gesorgt. "Ich habe echt eine Freude gehabt, weil das Skifahren voll am Limit war und auch von der Linie her genial", lobte der 2019 zurückgetretene achtfache Gesamtweltcupsieger am Samstag nur gut zwei Stunden nach Fellers Triumph. Gratulationen erhielt Feller auch von ÖSV-Teamkolleginnen.