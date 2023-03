Marc Habscheid verlässt die Pioneers Vorarlberg

Die Montfortstädter sind auf der Suche nach einem Nachfolger.

Die BEMER Pioneers Vorarlberg teilen mit Bedauern mit, dass uns unser Headcoach Marc Habscheid verlässt. Marc hat uns vor Kurzem informiert, dass er die Pioneers zum Saisonende 2022/23 verlassen wird und sich für eine anderweitige Tätigkeit umsehen möchte. Der 60-jährige Kanadier hat das Traineramt bei den Pioneers im August 2022 übernommen. Für den Verein war es die Premierensaison in der ICE Hockey League, für Habscheid die erste Trainerstation in Europa.



Marc hat die Pioneers im Saisonverlauf durch seine Erfahrung und Leidenschaft in zahlreichen Bereichen weiterentwickelt. Er hat es verstanden, eine leistungsfördernde Arbeitskultur mit dem gesamten Team zu entwickeln und dadurch die sportliche Leistungskurve kontinuierlich anzuheben.