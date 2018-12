Marc Girardelli Besitzer des bulgarischen Skigebiets Bansko

Der ehemalige Vorarlberger Spitzenskifahrer Marc Girardelli, der für Luxemburg an den Start gegangen ist, ist Besitzer des bulgarischen Skigebiets Bansko.

Bisher war der Eigentümer des Skigebiets, wo auch der Weltcup Station macht, nicht bekannt. Girardelli gab bekannt, dass er vor zwei Jahren die Firma Ulen erworben habe, die das größte Skigebiet am Balkan betreibt.

Giradelli hält die Firma Ulen über den Fonds Tax services Ltd mit Sitz auf den britischen Virgin Islands. Das massive Wachstum des Skigebiets in Bansko hat zu Kritik von Umweltorganisationen und zum Vorwurf von Korruption geführt. Girardelli wies im Interview darauf hin, der Kaufpreis sei “interessant” gewesen, weil es viele negative Nebengeräusche gegeben habe, die den Fonds zum Verkauf zwangen. Girardelli ist Ehrenbürger in Bansko.