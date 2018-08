Team-Bronze für Österreich im Marathon bei EM

Österreich hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin seine zweite Medaille gewonnen. Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer gewannen im Marathon-Bewerb in der Teamwertung Bronze. Zuvor hatte Lukas Weißhaidinger Bronze im Diskuswurf gewonnen. Es war die elfte EM-Medaille für Österreich in der EM-Geschichte.

Der Belgier Koen Naert gewann am Sonntag den Marathon in 2:09:51 Stunden gewonnen. Bei den Damen siegte die Weißrussin Wolga Masuronak in inoffiziellen 2:26:22 Stunden. Die österreichischen Herren schlugen sich ausgezeichnet: Lemawork Ketema wurde Achter, Peter Herzog schaffte Rang zehn. Christian Steinhammer kam als 41. ins Ziel.

Ketema war bis Kilometer 27 an der Spitze mitgelaufen. Schlussendlich kam er in 2:13:22 als Achter ins Ziel. Auch Herzog schob sich als Zehnter in 2:15:29 in die Top Ten. Ketema verbesserte seine persönliche Bestzeit (2:14:23) um über eine Minute, Herzog (bisher: 2:16:57) war sogar fast eineinhalb Minuten schneller als in seinem bisher besten Marathon. Die Ränge acht, zehn und 41 brachten Österreich schließlich in der Teamwertung des Marathons eine Bronze-Medaille. Die gesamt 6:49:29 Stunden der drei besten ÖLV-Läufer (Valentin Pfeil musste aufgeben, Anm.) bedeuteten Rang drei hinter Italien und Spanien.

Die 29-jährige Weißrussin Masuronak setzte sich bei Temperaturen über 25 Grad vor der Französin Clemence Calvin (2:26:28) und der Tschechin Eva Vrabcova-Nyvltova durch, die in 2:26:31 nationalen Rekord aufstellte. Es war keine Österreicherin am Start.