Maraña feiert Österreichpremiere

Das Lustenauer Freudenhaus bringt ab Donnerstag wieder spannende Akrobatik auf die Bühne.

Mit Maraña zeigt das Freudenhaus in Lustenau am Donnerstag und Freitag eine lebende Installation und eine völlig neue ästhetische Erfahrung. Maraña, der Name der Kompanie, bedeutet ungefähr so viel wie Verwicklung, Gestrüpp oder Dschungel. Sie besteht komplett aus einem Material, das uns schon seit Urzeiten Wärme spendet – die Wolle. Maraña dringt in den Ort ein, nimmt ihn ein und verwandelt ihn in einen Lebensraum, in dem Farben, Materialien, Empfindungen und Klänge die Besucher in eine Welt mitnehmen, die zu nichts anderem in Bezug steht. Das Bühnenbild selbst ist ein Organ, das im Laufe der Zeit nach und nach zu leben beginnt und unaufhörlich psychedelisch farbige Kreaturen hervorbringt, die untereinander agieren, sich erforschen und miteinander verschmelzen.