Mann verstümmelt sich selbst: Ohren und Penis fehlen

In einem tschechischen Dorf nahe der deutschen Grenze machten Polizeibeamte eine erschütternde Entdeckung: Ein halbnackter Mann, dem Penis und Ohren fehlten, irrte verwirrt umher.

Was sich wie eine Szene aus einem Horrorfilm anhört, wurde für die Polizei in Tschechien Realität: In einem Dorf bei Ústí nad Labem entdeckten sie einen halbnackten Mann mit schweren Verletzungen. Der Mann war im Gesicht geschwollen und benahm sich merkwürdig, weshalb die Beamten einen Notarzt riefen.