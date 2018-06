Mann verletzt Frau in Gossau mit Messer schwer

Bei einer Auseinandersetzung in Gossau wurde eine Frau mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen

Am Freitagvormittag um kurz vor 11 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Streit zwischen einem 64-Jährigen und einer 68-jährigen Schweizerin. Die Frau wurde dabei durch ein Messer schwer verletzt und in stabilem Zustand ins Spital gebracht. Der Mann ist mit einem Auto geflüchtet. Eine interkantonale Großfahndung wurde ausgelöst. Gegen 15 Uhr konnte der mutmaßliche Täter in Weite festgenommen werden.