Mann stiehlt Geld und schlägt auf Frau ein

Am frühen Morgen des Heiligenabends, 24. Dezember 2023, ereignete sich in Bregenz ein bedauerlicher Vorfall.

Eine 28-jährige Frau aus Bregenz traf in einer örtlichen Bar einen Mann und sie entschlossen sich, gemeinsam ein Hotelzimmer anzumieten. Während die Frau das Badezimmer aufsuchte, entwendete der Mann rund 1.000 Euro aus ihrer Geldtasche. Dies bemerkte die Frau erst später, als sie am Bahnhof Zigaretten kaufen wollte.

Täter geflüchtet

Nachdem sie den Mann auf das verschwundene Geld angesprochen hatte und dieser die Tat abstritt, eskalierte die Situation. Der Mann schlug mehrmals auf die Frau ein. Infolgedessen rief die verletzte Frau die Polizei und der Täter flüchtete in Richtung Bahnhof.

Die Polizeiinspektion Bregenz leitete umgehend Ermittlungen ein, an denen zwölf Funkstreifen beteiligt waren. Durch Befragungen von Passanten und Untersuchungen in der Nähe des Tatorts konnte die Identität des Täters festgestellt werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen kosovarischen Staatsbürger, der in Konstanz wohnhaft ist. Gegen ihn wird nun seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt.