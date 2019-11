Mann rennt in Fahrradfahrerin – 79-Jährige verletzt

Polizei sucht ca. 18 Jahre alten Mann, der mit einer roten Winterjacke bekleidet war und vermutlich Julian heißt.

Am Mittwoch Vormittag um 10.45 Uhr fuhr eine 79-jährige Fahrradlenkerin in Lustenau auf der Maria-Theresien-Straße in Richtung Einkaufszentrum Rheinstraße. An der dortigen Bushaltestelle "Körnerstraße" rannte plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger auf die Fahrbahn und stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen. Diese kam dadurch zu Sturz und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu.