Mann ohne Erinnerung beschäftigt Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der sich am Donnerstagmorgen in der Bahnhofsmission Stuttgart gemeldet hat und vorgab, nicht zu wissen, wer er ist.

Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann konnte sich, abgesehen von den letzten drei Tagen, an nichts erinnern. Er wusste lediglich, dass er wohl mit dem Fahrrad von Radolfzell (Landkreis Konstanz) nach Stuttgart geradelt sei. Darüber hinaus fehle ihm jegliches Erinnerungsvermögen. Der überaus glaubwürdig wirkende Mann ist stationär in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Augenscheinlich ist er unverletzt; allerdings ist bislang völlig unklar, was seine Amnesie ausgelöst hat.