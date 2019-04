Mann nach Messerattacke auf Polizisten in NÖ festgenommen

Ein Polizist ist Dienstagfrüh in Waidhofen an der Thaya von einem 42-Jährigen mit einem Messer attackiert worden. Der laut Exekutive psychisch labile Mann soll zuvor seine Mutter bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizei sei der 42-Jährige "ausgerastet" und habe versucht, auf einen Beamten einzustechen, sagte ein Sprecher. Der Uniformierte konnte den Angriff abwehren, der Mann wurde fixiert.

“Nur durch eine reflexartige Bewegung des Beamten zur Seite konnte eine schwere Verletzung abgewendet werden”, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Der österreichische Staatsbürger soll den Beamten mit dem Messerknauf am Kopf erwischt und ihm dabei leichte Blessuren zugefügt haben. Der Verdächtige sowie der verletzte Polizist wurden in das Landesklinikum der Waldviertler Stadtgemeinde eingeliefert.