In Dornbirn wurde ein Mann angeblich von drei Jugendlichen attackiert.

In Dornbirn wurde ein Mann angeblich von drei Jugendlichen attackiert. ©Screenshot/Google Maps, Symbolbild: APA

In Dornbirn wurde ein Mann angeblich von drei Jugendlichen attackiert. ©Screenshot/Google Maps, Symbolbild: APA

Mann in Dornbirn von drei Jugendlichen attackiert

Nach einem Lokalbesuch gingen drei junge Männer auf einen Vorarlberger los. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

In sozialen Medien berichtet eine Vorarlbergerin davon, dass ihr Partner in Dornbirn von drei Männern attackiert worden sei. Sie bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden. Der Vorfall soll sich am Samstagabend zwischen 21:30 und 22:30 Uhr ereignet haben, als der Mann nach einem Lokalbesuch auf dem Weg nach Hause war.

Von drei Männern geschlagen

Ihr Partner sei in der Moosmahdstraße von hinten geschlagen worden, schildert sie. "Er konnte sich noch drehen, hat die drei genau gesehen, und es ging dann im wahrsten Sinne Schlag um Schlag." Als er zu Boden gegangen sei, sei er von den Dreien noch getreten worden, schildert sie. Couragierte junge Leute hätten dann den Rettungswagen gerufen. Der Beitrag schlug in sozialen Medien hohe Wellen.

Polizeisprecher Wolfgang Dür. ©VN/Rauch

Verletzung durch Sturz

Ein Mann sei von drei bislang unbekannten Jugendlichen attackiert worden, so die Auskunft der Pressestelle der LPD Vorarlberg gegenüber VOL.AT. "Der stark alkoholisierte Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er durch drei Jugendliche zu Boden gestoßen wurde", verdeutlicht Polizeisprecher Wolfgang Dür. "Durch den Sturz zog er sich eine Verletzung an der Nase zu."

Fahndung verlief negativ

"Zu den drei Tätern konnte der Mann keinerlei Angaben machen. Weder das Alter noch das Aussehen konnte von dem leicht verletzten Mann beschrieben werden. Er sagte bloß, dass es sich um drei Jugendliche gehandelt hat", so Dür auf VOL.AT-Anfrage. "Zwei Zeugen gaben an, dass sie den Mann am Boden liegen, aber kein Körperverletzungsdelikt gesehen haben. Die eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief negativ."