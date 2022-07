Mann in Bayern erschossen - Fahndung auch in Oberösterreich

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle im oberbayerischen Burghausen ist ein Mann erschossen worden. Der 32-Jährige wurde am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt nahe der österreichischen Grenze getötet, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der bewaffnete Täter sei mit einem Auto geflohen.

"Die Bevölkerung im Landkreis Altötting sowie im benachbarten Niederbayern und Oberösterreich wird derzeit aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen oder Wahrnehmungen sofort an den Polizeinotruf mitzuteilen", so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Aussendung mit. Möglicherweise habe der Täter sein Fluchtfahrzeug verlassen und setze die Flucht anderweitig fort.