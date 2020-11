Mann findet am Bodensee Rucksack mit 130.000 Euro

In einem Park in Friedrichshafen hat ein 32-Jähriger einen Rucksack mit 130.000 Euro, Gold und Silber gefunden.

Ein fast schon filmreifer Vorfall trug sich in einem Park in Friedrichshafen zu: Ein 32-jähriger Mann fand einen herrenlosen Rucksack, indem sich nicht nur Gold und Silber, sondern auch ein Geldbetrag von 130.000 Euro befanden. Er gab seinen Fund am Freitagnachmittag bei der Polizei ab. Mittlerweile stellte sich heraus, dass er einem Geschäftsmann gehört, der ihn versehentlich stehen gelassen hatte. Was der Geschäftsmann mit der wertvollen Fracht vorhatte und ob er einen Finderlohn ausbezahlt hat, ist nicht bekannt.