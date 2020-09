Mann fällt aus fahrendem Auto

Bei einer Ausfahrt mit einem Oldtimer ist am Donnerstagnachmittag in Hard ein 52-jähriger Mann aus dem Fahrzeug gefallen. Die Polizei hat den vermutlich Verletzten noch nicht ausfindig machen können.

Am Donnerstag, den 3.9.2020, gegen 15.30 Uhr lenkte ein 60-jähriger Mann einen Oldtimer (Rechtslenker, Baujahr 1937, keine Sicherheitsgurte) auf der Mockenstraße in Hard in Richtung Ortsmitte.