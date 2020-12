Mang verklagt Stadt Lindau wegen Grundstücksstreits

Der bekannte Schönheitschirurg Werner Mang und die Stadt Lindau streiten um ein Grundstück, auf dem alte - teilweise denkmalgeschützte - Gebäude stehen. Laut eines Berichts der Schwäbischen Zeitung will Mang das Grundstück auf der Lindauer Insel kaufen, die Stadt aber will von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen.

Errichtung von leistbaren Wohnungen?

Die Stadt Lindau bezeichnet Mangs Äußerungen als unwahre Behauptungen. Seitens der Stadt wird befürchtet, dass Mang seine Schönheitsklinik im Bereich der Hinteren Insel erweitern will. Das möchte die Stadt verhindern, indem sie auf besagtem Grundstück Fitness- oder Wellness-Einrichtungen und Arztpraxen untersagen und von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen will. Die Fronten zwischen den Streitparteien sind laut Medienberichten schon so verhärtet, dass wohl nur Gerichte die Sache klären können.