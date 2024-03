Manfred Leitner – der Chefkoch vom Schlossplatz

Seit 1977 kocht der gebürtige Dornbirner auf der ganzen Welt auf. In den Genuss seiner Erfahrung kommt man im edlen Ambiente des Lokals von Christoph Piringer am Fuße des Hohenemser Schlossbergs.

VOL.AT besuchte den passionierten Koch und sprach mit ihm über seine Laufbahn.

Weltumspannende Laufbahn führt

ihn schlussendlich nach Hohenems

Arlberg, Frankreich, Portugal, Kanada oder die USA – im Laufe seiner Karriere ist Manfred Leitner weit herumgekommen. In Stuben absolvierte der junge Koch im Hotel Mondschein seine Lehre, bevor es ihn dann u.a. nach Portugal in die Vila Joya zog, wo er dann von Starkoch Dieter Koschina beerbt wurde. Später baute er die Gourmetküche im Vila Vita Parc, ebenfalls in Portugal, auf, wo er 38 Köche unter sich hatte. Zurück in Österreich kochte er auch im legendären Gemsle oder als Selbstständiger in Manfred's Tapas Bar, bevor Christoph Piringer den Gourmetkoch zu sich ins Schlossplatz12 holte.

Das Restaurant Schlossplatz12 hat sich zum echten Geheimtipp in Hohenems entwickelt. ©MJ

Philosophie der Reduktion

Im Gespräch betont Leitner seine Philosophie, die auf der Reduktion auf das Wesentliche basiert. „Die Tapas Küche ist reduziert auf ein bis zwei Komponenten“, erklärt er, um den wahren Geschmack der Zutaten in den Vordergrund zu stellen. Diese Herangehensweise spiegelt sich in seinen Gerichten wider, die durch ihre Einfachheit und Klarheit bestechen. In der südländischen Tradition kocht er mit heimischen Zutaten und begeistert seine Kundschaft mit umfangreichen Menüs. Kleine Portionen, dafür aber eine Vielzahl an Gängen, garantieren kulinarische Abwechslung und gewähren Einblick in die gesamte Bandbreite des versierten Kochs.

Manfred Leitner in seinem Element. ©handout

Regionale Produkte und saisonale Kreativität

Ein besonderes Augenmerk legt Leitner auf die Verwendung regionaler Produkte. „So setzen wir auch auf heimische Produkte, etwa Lachs aus Niederösterreich, der in Sachen Qualität ganz oben mitspielt – bis zum Kaviar“, so der Gastronom. Die wöchentlich wechselnde Speisekarte ist ein Beweis für seine Leidenschaft, mit dem zu arbeiten, was die Saison und Region bieten. Und die Tapas-Philosophie der Reduktion auf heimische Gerichte und Produkte zu übersetzen.

Küchenchef Manfred Leitner kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. ©handout/Schlossplatz12

Zukunftsausblick und Herausforderungen

Leitner sieht in der ständigen Weiterentwicklung und Anpassung an neue Trends und Herausforderungen den Schlüssel zum Erfolg. „Unser Ziel ist die Reduktion auf das Wesentliche. Wir haben ein kleines Restaurant mit beschränkten Plätzen. Umso wichtiger ist es uns, den Gästen ein exklusives, aber auch leistbares Erlebnis zu bieten“, betont er, was auf eine flexible und innovative Herangehensweise an das Kochen und die Menügestaltung hindeutet. Trotz seiner Erfolge bleibt er demütig und zukunftsorientiert, immer auf der Suche nach dem nächsten kulinarischen Abenteuer.

Urbanes Gastronomie-Flair in der Lounge des Schlossplatz12, inmitten von Hohenems. ©handout/Schlossplatz12

Manfred Leitner repräsentiert eine Küche, die sowohl tief in der lokalen Tradition verwurzelt ist als auch offen für globale Einflüsse. Das Restaurant am Schlossplatz ist ein Ort der kulinarischen Entdeckungen, wo Gäste nicht nur speisen, sondern Teil einer stetigen kulinarischen Evolution sind.

Christoph Piringer vertraut auf seinen Koch Manfred Leitner. ©handout/Schlossplatz12

Leitner und sein Team bieten auf Anfrage eine Palette an kulinarischen Genüssen. "Am Sonntag gibt es etwa Frühstück, Brunch oder auch eine Kleinigkeit für den großen Hunger. Die Öffnungszeiten werden an die Jahreszeiten angepasst, so wird im Sommer der Gastgarten bespielt, was die Küche wiederum vor andere Anforderungen stellt", erklärt der Küchenchef die Vielfalt seines Angebots. Dieser Ansatz ermöglicht es den Gästen, zu jeder Tageszeit etwas Besonderes zu erleben – vom ausgedehnten Brunch bis zum eleganten Abendessen.

Am Chef's Table kommt man in privater Atmosphäre in den Genuss von Manfred Leitners Kochphilosophie. ©handout/Schlossplatz12

Chef's Table als Highlight in privater Atmosphäre

Ein besonderes Highlight ist der Chef's Table. Bis zu zwölf Gäste können sich hierfür anmelden, eigenen Wein mitbringen und je nach Motto, das von den Anbietern vorgegeben wird, auf die Kochkünste des renommierten Connaisseurs vertrauen. Im intimen Ambiente, am gemeinsamen Tisch und mit Freunden oder Personen, welche die Leidenschaft für die kreative Küche des Schlossplatz12 teilen.

Die Bedeutung von Qualität und regionalen Produkten

Leitner ist bekannt für seine Hingabe an Qualität und die Verwendung regionaler Produkte. Diese Philosophie ist nicht nur ein Schlüssel zu seinem kulinarischen Erfolg, sondern auch ein Beitrag zur Unterstützung der lokalen Landwirtschaft.

Im Hohenemser Lokal kommen Genussfreunde auf ihre Kosten. ©handout/Schlossplatz12

Ein Ort des Zusammentreffens und der Kreativität

Der Schlossplatz12 ist mehr als nur ein Ort zum Essen – es ist ein Treffpunkt für Kreativität, Austausch und Genuss. Die Kombination aus seinem kulinarischen Ansatz, der Atmosphäre und der Philosophie der ständigen Erneuerung macht es zu einem einzigartigen Bestandteil der Gastronomieszene in Hohenems.

Manfred Leitner setzt die Tapas-Philosophie in Hohenems um. ©handout/Schlossplatz12

Küchenchef Manfred Leitner setzt mit seiner Arbeit nicht nur kulinarische Maßstäbe, sondern fördert auch eine Kultur der Wertschätzung für Essen, Gemeinschaft und die Schönheit der regionalen Produkte. Sein Engagement und seine Vision haben ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der lokalen und überregionalen Gastronomielandschaft gemacht.

self all Open preferences.