Manege frei

Das Cäciliakonzert der Sonnenberger Harmoniemusik Nüziders wurde zu einer Circus-Magic-Show der Superlative.

Beim „Einzug der Gladiatoren“ wurden die Zuhörer mitgerissen in die Blasmusik der Nüziger Musikanten. „Suite from The Greatest Showman“ – hier hatten die Saxofone das Sagen, sie wurden gekonnt von ihren Musikkollegen in den verschiedenen Sätzen begleitet. Solistische Töne der Klarinette und Querflöte führten ins Musikstück „In the Center Ring“ bevor das offizielle Programm mit den Highlights from Riverdance beendet wurde. Dieses Musikstück verlangte von allen Registern höchste Konzentration, kraftvolle Einwürfe der Schlagwerktruppe, ein gefühlvolles Marimbasolo und ein homogener Klangkörper überzeugten auch im Schlussstück die Konzertbesucher, die tosend applaudierten. Mit den Zugaben „Schräglage“ und „Circus around the world“ und brillierenden Musikanten verabschiedete sich die Sonnenberger Harmoniemusik Nüziders mit ihrem Kapellmeister Helmut Schuler und Obmann Markus Comploj.