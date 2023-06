Manege frei für die VS Haselstauden

Das Schulfest in Haselstauden stand unter dem Motto „Zirkus, Zirkus!“

Dornbirn. „Manege frei“ hieß es am Freitag für die Schulgemeinschaft der Volksschule Haselstauden. Das Schulfest, das bei schönstem Wetter auf dem Sportplatz Haselstauden gefeiert wurde, stand unter dem Motto „Zirkus, Zirkus!“. Ab dem frühen Morgen begann der Aufbau – schließlich sollte das diesjährige Fest etwas ganz Besonderes werden, war es doch das letzte offizielle Schulfest von Direktor Jürgen Sprickler. Eltern, Lehrpersonen und Schüler gaben alles, um ein Fest zu zaubern, das lange in Erinnerung bleiben würde.

Als Unterhaltung für die Gäste und zur Verkürzung der Wartezeit an den Spielstationen sorgte Clown Pompo mit drei verschiedenen Einlagen. Beim Mitmach-Zirkus von Zack Poing konnten die Kinder selbst in die Zirkuswelt eintauchen und zu Artisten werden. Viele kleine und große Preise wurden beim Glücksrad erdreht. Während die Kinder beschäftigt waren, wurden die erwachsenen Gäste mit kühlen Getränke und leckeren Speisen verwöhnt wurden.

Zum Abschluss des „offiziellen“ Teils des Schulfestes wurde es nochmal schwungvoll. Ingrid Hofer machte mit den Kindern einen Flashmob zu ihrem Lied „Es ist Zirkuszeit“. Beim Spielebus, Fußball, Riesen-Seifenblasen oder einfach beim gemeinsamen Hock ging das Schulfest anschließend gemütlich zu Ende. „Ein herzlicher Dank geht an all die zahlreichen Helfer und Helferinnen, ohne die ein derartiges Fest gar nicht möglich wäre! Auch möchten wir uns bei Double Check-Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg für die großzügige Förderung bedanken“, so Birthe Bittner, Obfrau des Elternvereins der VS Haselstauden.