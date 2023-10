Manege frei für die 1c Klasse!

Erstklässler der Mittelschule Dornbirn Markt bekamen Zirkusunterricht.

Dornbirn. Tuba Fischer ist Klassenvorstand der 1c Klasse in der Mittelschule Dornbirn Markt und in etwa genau so quirlig wie ihre Schüler. Wann immer es geht, baut sie Bewegung in den Schulalltag ein. Auch für die traditionellen Kennenlerntage hat sie sich für ihre Erstklässler ein besonderes Programm überlegt. Ihre Klasse bekam in den letzten Wochen vier Mal Besuch von Sebastian Gerer von der Zirkushalle Dornbirn. „Ich wollte den Kindern die Möglichkeit bieten, etwas Bewegtes zu machen und gleichzeitig etwas Neues zu entdecken – da bin ich auf die Zirkushalle Dornbirn gestoßen“, erzählt Tuba Fischer.

Aktivierendes Training

Jeweils donnerstags in den ersten zwei Unterrichtsstunden stand für die Erstklässler Zirkustraining auf dem Programm. Dabei konnten sie Verschiedenes ausprobieren wie Jonglieren, Flowersticks, Diabolo, Tuch und vieles mehr. „Unser Konzept ist sehr spielerisch – die Kinder können sich selbst erfahren und haben schnell Erfolgserlebnisse. Dadurch werden sie in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt“, erzählt Zirkuspädagoge und Artist Sebastian Gerer. Da das Miteinander beim Zirkustraining eine große Rolle spielt, wurde auch der Teamgeist unter den Erstklässlern gefördert. Die ausgleichende Wirkung des gemeinsamen Trainings spürten die Lehrer anschließend auch im Regelunterricht. „Die Kinder kamen entspannt in den Unterricht – da das Training beide Gehirnhälften aktiviert, konnten sie sich auch besser konzentrieren“, berichtet Tuba Fischer, die das Zirkusprojekt dank einer Förderung durchführen konnte.

Show zum Abschluss