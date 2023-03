Manchester-City-Star packt seinen Penis in Bar aus: Jetzt droht ihm ...

Mega-Wirbel um Manchester-City-Star Kyle Walker! Der Spieler entblößt sich in einer Bar und wird dann von einer Kamera ertappt. Das könnte schlimme Folgen für den Fußballer haben.

Dieser englische Fußball-Topstar hat sich kürzlich völlig daneben benommen und für Kopfschütteln gesorgt. Durch einen Video-Leak geriet Kyle Walker in die Schlagzeilen und hat dafür reichlich Kritik bekommen. Der Spieler hat sich in einer Bar komplett entblößt und sein bestes Stück gezeigt, wie "The Sun" berichtete.