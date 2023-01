"Oh nein!" Peinliche TV-Panne: Sender zeigt Penis von ...

Das hätte wohl nicht so laufen sollen. Beim Ski-Rennen in Cortina gab es eine peinliche TV-Panne samt Genital-Blitzer!

Beim Rennen in Cortina war zu sehen, wie Aleksander Kilde nach seiner Fahrt seine Tipps und Erkenntnisse an seine Teamkollegen am Start funkte. Daraufhin entschid die Regie dann, den Empfänger Smiseth Sejersted bei seiner Vorbereitung auf das Rennen zu zeigen. Dabei gab es aber ein Problem: Der Norweger hatte just in dem Moment seinen Penis in der Hand und erleidgte sein Geschäft.