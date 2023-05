Manchester City lässt Real nicht den Hauch einer Chance

Manchester City steht nach einem hochverdienten 4:0-Heimsieg gegen Real Madrid im Finale der Champions League.

Manchester City dominiert

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren von der ersten Minute weg das dominante Team und erspielte sich Chance um Chance. Doch Haaland und Co. verzweifelten ein ums andere Mal am überragenden Courtois im Tor der Madrilenen. In der 23. Minute konnte aber auch Courtois nix ausrichten, als Bernardo Silva nach perfekter Vorarbeit von De Bruyne für das hochverdiente 1:0 sorgte. Real Madrid tauchte in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich vor dem Tor auf, als ein Weitschuss von Toni Kroos an die Latte ging. Kurze Zeit später erhöhte auf der anderen Seite Bernardo Silva mit seinem zweiten Treffer per Kopf auf 2:0.