Inter Mailand steht als erster Champions League-Finalist fest

Inter Mailand gewinnt auch das Rückspiel gegen Stadtrivale AC Milan und qualifiziert sich mit einem Gesamtscore von 3:0 für das CL-Finale in Istanbul.

Während Inter mit der exakt gleichen Elf wie in der Vorwoche begann, gab es bei den "Rossoneri" drei Wechsel. Unter anderem kehrte mit Rafael Leao ein ganz wichtiger Akteur und Hoffnungsträger zurück in die Startelf.

Chancenplus für Milan

Milan präsentierte sich im Vergleich zum ersten Duell deutlich verbessert und erarbeitete sich in den ersten 45 Minuten ein Chancenplus. So ließ beispielsweise Brahim Diaz nach starker Vorarbeit von Tonali einen Sitzer aus (12.), auch Leao verpasste mit seinem Linksschuss die Führung für die Pioli-Elf nur knapp (48.). Auf der Gegenseite hatte Dzeko die beste Chance der "Nerazzurri", dessen Kopfball konnte Keeper Maignan aber parieren (40.). So ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Entscheidung durch Lautaro Martinez

Inter Mailand löst damit als erstes Team das Ticket für das Endspiel der Königsklasse im europäischen Clubfußball. Dies gelang zuletzt im Jahr 2010, damals durften die "Nerazzurri" am Ende den Henkelpott in die Höhe stemmen. Wer der Gegner der Inzaghi-Elf am 10. Juni in Istanbul sein wird, entscheidet sich am Mittwoch im mit Spannung erwarteten Duell zwischen Manchester City und Titelverteidiger Real Madrid.