Man sieht nur mit dem Herzen gut

Luaga und losna Theaterfestival mit Saint-Exupéry im Saumarkt gestartet

FELDKIRCH Mit „Der kleine Prinz“ von Antoine Saint-Exupéry in der Aufführung des Theater Fabula und Figurentheater St. Gallen ist das Internationale Theaterfestival „Luaga und Losna“ am Dienstag im Theater am Saumarkt furios gestartet.