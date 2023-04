"Man muss viel pointierter sein, die Dinge klar auf den Punkt bringen"

Entscheidung am 3. Juni

Die drei Kandidaten sind die bisherige Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgendlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler. Die endgültige Entscheidung erfolgt dann bei einem Sonderparteitag am 3. Juni in Linz. Bei Vorarlberg LIVE sprach die SPÖ-Landesvorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger über das Prozedere und die Kandidaten. In der Sendung äußerte sich unter anderem auch zum Erfolg der KPÖ plus in Salzburg. Dieser mache ihr Sorgen, sagte sie im Interview mit Moderator Thomas Flax.