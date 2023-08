Man ist so alt, wie man sich fühlt

Diese alte Dame ist überrascht, als sie herausfindet, wie alt sie an ihrem Geburtstag wird. Sie fühlt sich nämlich nur halb so alt.

Dieses Video geht gerade viral: Chelsea Dornan weist ihre Großmutter Kay daraufhin, dass sie bald ihren 100. Geburtstag feiert. Die kann das aber nicht so ganz glauben und ist selbst ein bisschen überrascht darüber, dass sie bereits so alt ist - auch weil sie sich nicht so alt fühlt.