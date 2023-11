Mammutaufgabe für Bregenz im Europacup

Nach dem spannenden 30:30-Unentschieden im West-Derby bleibt den Spielern von Bregenz Handball nicht viel Zeit, um sich zu regenerieren. Am Samstag steht bereits die nächste große Herausforderung an. In der 3. Runde des EHF European Cups treffen die Festspielstädter auf den norwegischen Topklub Runar Sandefjord.

Mit Mistra (EST) und VHC Šviesa (LTU) traf die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler bisher auf zwei eher unbekannte Vereine. In beiden Runden konnte man sich souverän durchsetzen und teilweise deutliche Siege einfahren. Ganz so leicht wird es in der 3. Runde nicht.

Runar Sandefjord hat es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale des renommierten europäischen Wettbewerbs geschafft. Dort unterlagen die Norweger Ligakonkurrent Nærbø IL nur knapp. Auch in dieser Saison präsentierte sich die Mannschaft von Leif Sigvard Gautestad stark. So konnten die Skandinavier in ihrer heimischen Liga sowohl Champions League Teilnehmer Kolstad Håndball (36:30), als auch Nærbø IL (35:30) schlagen.

Trainer Markus Rinnerthaler: „Der Weg ins Achtelfinale wird nicht leicht werden. Mit Runar Sandefjord treffen wir am kommenden Wochenende auf ein norwegisches Topteam, welches wir unter keinen Umständen unterschätzen dürfen. Wir werden die restlichen Tage gut nutzen und am Samstag alles geben, um uns vor einer hoffentlich vollen Handball-Arena, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Norwegen zu erarbeiten.“

Rückraumspieler Matic Kotar: „Erstmal ist es wichtig, dass wir uns gut regenerieren, um für das dritte schwere Spiel innerhalb von sieben Tagen, körperlich fit zu sein. Runar hat Kolstad in der heimischen Liga mit sechs Tore besiegt und hat nur mit zwei Tore gegen Elverum verloren. Wer das Handballspiel verfolgt, weiß, welchen Stellenwert beiden Mannschaften im europäischen Handball haben. Nichtsdestotrotz wollen wir am Samstag unseren Heimvorteil nutzen und werden unser Bestes geben, um mit einem positiven Ergebnis nach Norwegen zu reisen. Auf diesem Weg möchte ich alle Handball Fans aus Vorarlberg zu diesem europäischen Spektakel einladen. Mit eurer Unterstützung wird es uns gelingen.“

EHF European Cup – 3. Runde

Hinspiel

Bregenz Handball vs. Runar Sandefjord

Samstag, 25. November, um 19:00 Uhr

Handball-Arena Bregenz

Rückspiel

Runar Sandefjord vs. Bregenz Handball

Sonntag, 03. Dezember, um 18:00 Uhr